Усть-Каменогорск
Человечек для своеобразной ролевой без бюджета или АртБатла.
Я не знала, что тут только одинарные цели. Можем пойти в парк (тот который напротив Арбата). Типа как в детстве ролевые игры, я их обожаю. Без специальной атрибутики естественно и в основном по фандомам. А АртБатл это АртБатл. Или в живую, или онлайн, даётся тема и рисуем. Можно ещё добрый и злой художник.
От пользователя @AngeLINA.D
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