Ульяновск
Покататься на машине, погулять.

фото пользователя Aleksej73
прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksej73

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