пообщаться

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Ульяновск → Другое Хочу быть твоей подружкой) только переехала к вам в город хочу общения

Ульяновск → Другое Кто хочет прогуляться составить компанию

Ульяновск → Другое Пройтись вечером по городу и поговорить

Ульяновск → Другое Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам

Ульяновск → Другое Покататься на машине, погулять.

Ульяновск → Другое Переехали в новый город

Ульяновск → Другое Прогулятся в парке или набережной, Ульяновск

Ульяновск → Другое Я пью кофе всегда в одном месте 😃

Ульяновск → Другое Общение и новые знакомства. Обмен мемами и мнениями.

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