Ульяновск
для общения и прогулок)
В периоде жизни как то все друзья отселились , ищу друзей чтобы поболтать обсудить ращные темы возможно погулять если живете или будите в Ульяновске . Могу показать город если будет деланные .
От пользователя @Benet_vir
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