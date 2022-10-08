Улан-Удэ: найди компанию. Новые события

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фото пользователя annagluskova2 пообщаться

Подругу ,адекватную

@annagluskova2


фото пользователя amoonshinee сходить на мероприятие

Я хочу пообщаться , особенно нсли вы любите Гарри Поттера и K-pop☀️

@amoonshinee


фото пользователя Serg03 активный отдых

Путешествие на велосипедах

@Serg03


фото пользователя qrewyap пообщаться

Погулять дружить покататся слушать музыку

@qrewyap


фото пользователя Maks1984 прогуляться, перекусить

Я голоден очень голоден

@Maks1984


фото пользователя Mixail2022 прогуляться, перекусить

Сходить в кино

@Mixail2022


фото пользователя Lisenol_1983 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Lisenol_1983


фото пользователя Ewgen80 прогуляться, перекусить

Прогулятся

@Ewgen80


Как найти друзей в г. Улан-Удэ

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: