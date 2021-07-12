прогуляться, перекусить

От пользователя @RORO707

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Уфа → Другое Прогулки и переписки

Уфа → Другое Хочу на шопинг

Уфа → Другое Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

Уфа → Другое Велосипедом по Уфе

Уфа → Другое Пойти в Караоке

Уфа → Другое Хорошо провести время

Уфа → Другое Шикарно провести время

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