прогуляться, перекусить

От пользователя @DaRiK

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Уфа → Другое Что насчет приятного общения и прогулки по городу?

Уфа → Другое Потусить сегодня

Уфа → Другое Го по барам

Уфа → Другое Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)

Уфа → Другое Велосипедом по Уфе

Уфа → Другое Погулять в центре города

Уфа → Другое Веселиться, смеяться, петь и танцевать)))

Уфа → Другое Хочу на шопинг

Уфа → Другое Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

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