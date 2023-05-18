Уфа
Веселиться, смеяться, петь и танцевать)))

фото пользователя Nadya.45
сходить на мероприятие

От пользователя @Nadya.45

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Уфа

маленькое фото пользователя Hitokiri
Уфа → Другое

Прогуляться,посидеть,поговорить за чашкой кофе или чая

маленькое фото пользователя ProstoDima
Уфа → Другое

Велосипедом по Уфе

маленькое фото пользователя Lera36
Уфа → Другое

Буду рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Luzesar
Уфа → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Anastesha
Уфа → Другое

Буду рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя RamilSD
Уфа → Другое

Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)

маленькое фото пользователя Gulya77
Уфа → Другое

Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

маленькое фото пользователя Kirill_K
Уфа → Другое

Концерт на набережной

маленькое фото пользователя Danis
Уфа → Другое

Захватить мир))

маленькое фото пользователя DaRiK
Уфа → Другое

Весело провести время )

маленькое фото пользователя Fuzz
Уфа → Другое

Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

маленькое фото пользователя Luzesar
Уфа → Другое

Хочу найти подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!