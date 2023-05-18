Каждый вечер прокатиться на велике. Сам живу на С.Перовской, но велик докатит почти до любого уголка города

От пользователя @ProstoDima

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Уфа → Другое Шикарно провести время

Уфа → Другое Прогулки и переписки

Уфа → Другое Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

Уфа → Другое Буду рада новым знакомствам

Уфа → Другое Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)

Уфа → Другое Айдате поплаваем/слазим на гору

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