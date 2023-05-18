Уфа
Велосипедом по Уфе
прогуляться, перекусить
Каждый вечер прокатиться на велике. Сам живу на С.Перовской, но велик докатит почти до любого уголка города
От пользователя @ProstoDima
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