Уфа
С кем кофе попить сегодня?

прогуляться, перекусить

От пользователя @Rus208

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Уфа

маленькое фото пользователя Dmitrii86
Уфа → Другое

Пойти в Караоке

маленькое фото пользователя DaRiK
Уфа → Другое

Весело провести время )

маленькое фото пользователя Vladka
Уфа → Другое

Потусить сегодня

маленькое фото пользователя Mr_Rigos
Уфа → Другое

Попить кофе с девушкой из Уфы ))😊

маленькое фото пользователя Zalina
Уфа → Другое

Погулять в уфе

маленькое фото пользователя WitchOnTheBeach
Уфа → Другое

Айдате поплаваем/слазим на гору

маленькое фото пользователя Spinningist
Уфа → Другое

Обо всём понемногу

маленькое фото пользователя Almaz1996
Уфа → Другое

Можно сходить на каток

маленькое фото пользователя Gulya77
Уфа → Другое

Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

маленькое фото пользователя Lanadesigner
Уфа → Другое

Пойти вечером на Кашкадан)

маленькое фото пользователя a_bodroff
Уфа → Другое

Прогулка по парку

маленькое фото пользователя Kirill_K
Уфа → Другое

Концерт на набережной

Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!