сходить на мероприятие

От пользователя @Alyonka

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Уфа → Другое Весело провести время )

Уфа → Другое Прогулка по парку

Уфа → Другое Хочу поиграть в бильярд или боулинг сходить в кино или кафе ))

Уфа → Другое Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)

Уфа → Другое Попить кофе с девушкой из Уфы ))😊

Уфа → Другое Айдате поплаваем/слазим на гору

Уфа → Другое Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

Уфа → Другое Пойти в Караоке

Уфа → Другое Иду на фестиваль "Сердце Евразии", пойдём вместе?

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