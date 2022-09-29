Уфа
Радоваться жизни🥳🎉🙃🙂

фото пользователя Alyonka
сходить на мероприятие

От пользователя @Alyonka

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Уфа

маленькое фото пользователя Enikta
Уфа → Другое

Иду на фестиваль "Сердце Евразии", пойдём вместе?

маленькое фото пользователя Dmitrii86
Уфа → Другое

Пойти в Караоке

маленькое фото пользователя Fuzz
Уфа → Другое

Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

маленькое фото пользователя WitchOnTheBeach
Уфа → Другое

Айдате поплаваем/слазим на гору

маленькое фото пользователя Mr_Rigos
Уфа → Другое

Попить кофе с девушкой из Уфы ))😊

маленькое фото пользователя Bakh
Уфа → Другое

Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)

маленькое фото пользователя Granindiss
Уфа → Другое

Новые знакомства

маленькое фото пользователя Mr_Rigos
Уфа → Другое

Хочу поиграть в бильярд или боулинг сходить в кино или кафе ))

маленькое фото пользователя a_bodroff
Уфа → Другое

Прогулка по парку

маленькое фото пользователя DaRiK
Уфа → Другое

Весело провести время )

маленькое фото пользователя Mama0510
Уфа → Другое

Хочу отдахнуть

маленькое фото пользователя Spinningist
Уфа → Другое

Обо всём понемногу

Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!