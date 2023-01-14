прогуляться, перекусить

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Уфа → Другое Прогулки и переписки

Уфа → Другое Хочу поиграть в бильярд или боулинг сходить в кино или кафе ))

Уфа → Другое Го по барам

Уфа → Другое я не знпю что тут заполнять надо

Уфа → Другое Попить кофе с девушкой из Уфы ))😊

Уфа → Другое Хорошо провести время

Уфа → Другое Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

Уфа → Другое Потусить сегодня

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