Уфа
Прогуляться, сходить в кино, покататься, кофе пить)

фото пользователя Iskander
прогуляться, перекусить

От пользователя @Iskander

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я не знпю что тут заполнять надо

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