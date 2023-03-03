Уфа
Прогуляться, сходить в кино, покататься, кофе пить)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Iskander
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