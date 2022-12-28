прогуляться, перекусить

От пользователя @a_bodroff

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Уфа → Другое Веселиться, смеяться, петь и танцевать)))

Уфа → Другое Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

Уфа → Другое Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)

Уфа → Другое Рад побеседовать на разные темы

Уфа → Другое Покататься на коньках

Уфа → Другое Го по барам

Уфа → Другое Айдате поплаваем/слазим на гору

Уфа → Другое Я хочу найти друга,подругу

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