Уфа
Пойти вечером на Кашкадан)

фото пользователя Lanadesigner
сходить на мероприятие

Сегодня будет фестиваль "Свет воды" ищу желающих посетить его.

От пользователя @Lanadesigner

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