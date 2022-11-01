Уфа
Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку

фото пользователя Gulya77
прогуляться, перекусить

От пользователя @Gulya77

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