Уфа
Пойти в Караоке

фото пользователя Dmitrii86
прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitrii86

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