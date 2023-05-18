Уфа
Погулять в уфе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Zalina
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Уфа
Уфа → Другое
Прогуляться, сходить в кино, покататься, кофе пить)
Уфа → Другое
Пойти в музей, театр, прогуляться, выпить кофейку
Уфа → Другое
Иду на фестиваль "Сердце Евразии", пойдём вместе?
Уфа → Другое
Го по барам
Уфа → Другое
Пообщаться, покидаться мемами
Уфа → Другое
Обо всём понемногу
Уфа → Другое
Прогуляться, перекусить
Уфа → Другое
Хочу найти подругу
Уфа → Другое
Прогуляться
Уфа → Другое
Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)
Уфа → Другое
Пойти вечером на Кашкадан)
Уфа → Другое
Буду рада новым знакомствам
Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!