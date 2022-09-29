Уфа
Поехать куда нибудь
прогуляться, перекусить
Посмотреть что-нибудь интересное. Пообщаться, погулять
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Уфа
Уфа → Другое
Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)
Уфа → Другое
Обо всём понемногу
Уфа → Другое
Хочу на шопинг
Уфа → Другое
Пойти вечером на Кашкадан)
Уфа → Другое
Айдате поплаваем/слазим на гору
Уфа → Другое
Хочу отдахнуть
Уфа → Другое
Хорошо провести время
Уфа → Другое
Погулять в уфе
Уфа → Другое
Весело провести время )
Уфа → Другое
Сходить выпить кофе)
Уфа → Другое
Прогулка по парку
Уфа → Другое
Найти хороших людей, пообщаться
Хочешь найти новых друзей в городе Уфа?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Уфа, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!