прогуляться, перекусить

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Уфа → Другое Можно сходить на каток

Уфа → Другое Что насчет приятного общения и прогулки по городу?

Уфа → Другое Велосипедом по Уфе

Уфа → Другое Мотопутешественники поделитесь опытом и впечатлениями)

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