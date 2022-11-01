Уфа
Хочу погулять

прогуляться, перекусить

От пользователя @Umirbek

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Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)

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я не знпю что тут заполнять надо

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