прогуляться, перекусить

От пользователя @Umirbek

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Уфа → Другое Хочу на шопинг

Уфа → Другое я не знпю что тут заполнять надо

Уфа → Другое Потусить сегодня

Уфа → Другое Вот все предлагают кофе, прогулки и пр. А давайте сходим постреляем?=)

Уфа → Другое Я хочу найти друга,подругу

Уфа → Другое Все что несет за собой радость

Уфа → Другое Погулять в центре города

Уфа → Другое Можно сходить на каток

Уфа → Другое Велосипедом по Уфе

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