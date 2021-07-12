Уфа
Хочу как в молодости, попить пива на улице под гитару)

фото пользователя Fuzz
прогуляться, перекусить

От пользователя @Fuzz

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