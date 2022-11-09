Уфа
Что насчет приятного общения и прогулки по городу?

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Прекрасная погода, время погулять и поболтать

От пользователя @PandaWii

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