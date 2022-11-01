Итак, у меня есть дурная голова, лëгкая на подъëм, но нет машины, потому ищу человека с нею) Хотелось бы съездить поплавать/на пикник. С радостью скинусь на бензин. Болтушка, имею кладезь офигительных историй, вас тоже с удовольствием выслушаю)

От пользователя @WitchOnTheBeach

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