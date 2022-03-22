пообщаться

От пользователя @Li.na

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Тюмень → Другое Хочу найти подруг, для общения, прогулок. Люблю на велике кататься)

Тюмень → Другое Не опускайте руки никогда!

Тюмень → Другое Прогуляться, по фоткать друг друга, ну и по хомячить))

Тюмень → Другое Пошлите гулять по вечернему городу 🤤🤩

Тюмень → Другое Увидимся и поерешаем

Тюмень → Другое Весело и хорошо пообщаться

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