Тюмень
Съездить на Кубу, позагорать и искупаться

фото пользователя Sergo86
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sergo86

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