прогуляться, перекусить

От пользователя @Xakep77

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Тюмень → Другое Кто хочет гулять вечером

Тюмень → Другое Поболтать, узнать как дела и как живёте :)

Тюмень → Другое Пойдемте в выходные в кафе посидеть, потанцевать)

Тюмень → Другое Съездить на Кубу, позагорать и искупаться

Тюмень → Другое Я хочу найти подругу по интересам)

Тюмень → Другое Сходить в клуб

Тюмень → Другое Не опускайте руки никогда!

Тюмень → Другое Хотелось бы найти интернет-друга

Тюмень → Другое Увидимся и поерешаем

Хочешь найти новых друзей в городе Тюмень?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Тюмень, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!