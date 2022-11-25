прогуляться, перекусить

От пользователя @

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Тверь → Другое В поиске новых друзей.

Тверь → Другое Знакoмиться с новыми людьми и общаться

Тверь → Другое Знаю хорошее место для игры в настолки

Тверь → Другое Поиграть в настолки, желательно с парочкой, для дружбы парочками)

Тверь → Другое Очень скучно сидеть дома

Тверь → Другое Общение с хорошими людьми

Тверь → Другое Я хочу прогуляться.

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