От пользователя @Vlad53

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Тула → Другое Просто пообщаться

Тула → Другое Устроить прогулку с фотосессией

Тула → Другое Сходим в кафе

Тула → Другое Пообщаться с интересными собеседницами)

Тула → Другое посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊

Тула → Другое Буду в отпуске с 17 июня

Тула → Другое Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Тула → Другое Сыграть в теннис

Тула → Другое Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

Тула → Другое 💃🏼весело провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Алмалык?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Алмалык, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!