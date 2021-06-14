Тула
Сходить в кино
прогуляться, перекусить
И заодно перекусить, выпить кофе.
От пользователя @Vlad53
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