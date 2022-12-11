прогуляться, перекусить

От пользователя @Xxxxxx89

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Тула → Другое 💃🏼весело провести время

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Тула → Другое Просто пообщаться

Тула → Другое Сегодня есть время

Тула → Другое Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Тула → Другое Устроить прогулку с фотосессией

Тула → Другое В кафе прогуляться выпить вина

Тула → Другое Буду в отпуске с 17 июня

Тула → Другое посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊

Тула → Другое Сыграть в теннис

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