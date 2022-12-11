Тула
Сегодня есть время
прогуляться, перекусить
От пользователя @Elnur555
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Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)
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