пообщаться

От пользователя @Tomy

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Тула → Другое Погулять в Белоусовском, попить кофе

Тула → Другое Сходим в кафе

Тула → Другое Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

Тула → Другое Устроить прогулку с фотосессией

Тула → Другое Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

Тула → Другое Сыграть в теннис

Тула → Другое Буду в отпуске с 17 июня

Тула → Другое Найти общие интересы и пообщаться

Тула → Другое Просто пообщаться

Тула → Другое Сходить в кино

Тула → Другое Погулять в парке

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