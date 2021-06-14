Тула
Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Olga.26
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Тула → Другое
Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊
Тула → Другое
Сходим в кафе
Тула → Другое
Прогуляться и выпить кофе
Тула → Другое
Пообщаться с интересными собеседницами)
Тула → Другое
Сходить в кино
Тула → Другое
Найти общие интересы и пообщаться
Тула → Другое
Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)
Тула → Другое
Просто пообщаться
Тула → Другое
В кафе прогуляться выпить вина
Тула → Другое
посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊
Тула → Другое
Устроить прогулку с фотосессией
Тула → Другое
Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!