Тула
Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

фото пользователя Olga.26
прогуляться, перекусить

От пользователя @Olga.26

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Skorpion1989
Тула → Другое

Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊

маленькое фото пользователя Xxxxxx89
Тула → Другое

Сходим в кафе

маленькое фото пользователя Irishka
Тула → Другое

Прогуляться и выпить кофе

маленькое фото пользователя klu0i0kva
Тула → Другое

Пообщаться с интересными собеседницами)

маленькое фото пользователя Vlad53
Тула → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Yalechka
Тула → Другое

Найти общие интересы и пообщаться

маленькое фото пользователя Dmitro29
Тула → Другое

Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

маленькое фото пользователя Miaa
Тула → Другое

Просто пообщаться

маленькое фото пользователя Vladimir7373
Тула → Другое

В кафе прогуляться выпить вина

маленькое фото пользователя Helen8571
Тула → Другое

посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊

маленькое фото пользователя PoisonAgaric
Тула → Другое

Устроить прогулку с фотосессией

маленькое фото пользователя Eklmn
Тула → Другое

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!