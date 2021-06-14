пообщаться

От пользователя @Skorpion1989

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Тула → Другое Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

Тула → Другое В кафе прогуляться выпить вина

Тула → Другое Найти общие интересы и пообщаться

Тула → Другое посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊

Тула → Другое Сходить в кино

Тула → Другое Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Тула → Другое Прогуляться и выпить кофе

Тула → Другое Погулять в парке

Тула → Другое Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

Тула → Другое Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Тула → Другое Пообщаться с интересными собеседницами)

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