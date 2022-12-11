Тула: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Eklmn пообщаться

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

@Eklmn


фото пользователя DianaDi пообщаться

Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

@DianaDi


фото пользователя Irishka другое

Прогуляться и выпить кофе

@Irishka


фото пользователя Zaychonok.21 прогуляться, перекусить

Погулять в парке

@Zaychonok.21


фото пользователя Skorpion1989 пообщаться

Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊

@Skorpion1989


фото пользователя Olga.26 прогуляться, перекусить

Кофе с 19:40 до 5 утра хочу гулять

@Olga.26


фото пользователя klu0i0kva пообщаться

Пообщаться с интересными собеседницами)

@klu0i0kva


фото пользователя Vlad53 прогуляться, перекусить

Сходить в кино

@Vlad53


фото пользователя Xxxxxx89 прогуляться, перекусить

Сходим в кафе

@Xxxxxx89


фото пользователя Tomy пообщаться

Попить вкусный кофе

@Tomy


фото пользователя Yalechka пообщаться

Найти общие интересы и пообщаться

@Yalechka


фото пользователя Dmitro29 прогуляться, перекусить

Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

@Dmitro29


фото пользователя Stasan прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Stasan


фото пользователя Vladimir7373 прогуляться, перекусить

В кафе прогуляться выпить вина

@Vladimir7373


фото пользователя Ksenya12 сходить на мероприятие

💃🏼весело провести время

@Ksenya12


фото пользователя PoisonAgaric прогуляться, перекусить

Устроить прогулку с фотосессией

@PoisonAgaric


 пообщаться

Отвлечься от всего

@Lizzzy


фото пользователя Helen8571 прогуляться, перекусить

посидеть в кофейне и прогуляться по набережке😊

@Helen8571


фото пользователя Eklmn прогуляться, перекусить

Погулять в Белоусовском, попить кофе

@Eklmn


фото пользователя Eklmn пообщаться

Буду в отпуске с 17 июня

@Eklmn


фото пользователя Elnur555 прогуляться, перекусить

Сегодня есть время

@Elnur555


 другое

Прогулка, покушать и поболтать.

@May_be


фото пользователя Vladimir7373 другое

Сыграть в теннис

@Vladimir7373


фото пользователя Den341988cit прогуляться, перекусить

Люблю слушать шансон...

@Den341988cit


фото пользователя Miaa прогуляться, перекусить

Просто пообщаться

@Miaa


Как найти друзей в г. Тула

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: