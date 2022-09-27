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От пользователя @ValerieSmith

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Томск → Другое Сходить в бар

Томск → Другое Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

Томск → Другое Хочу погулять,можно сходить куда нибудь)

Томск → Другое Ищу велокомпанию на 20.06.(с утра до обеда). Буду с дочкой 2 лет😜.

Томск → Другое Хочу сходить в бар или мозаику(клуб) и тем самым подружиться

Томск → Другое Предлагаю сходить в кино!

Томск → Другое Сходить на мероприятие

Томск → Другое Куда нибудь 🫡

Томск → Другое Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

Томск → Другое Просто прогулятся, поболтать о чем-то, сходить в кинчик или похавать

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