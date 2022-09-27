Томск: найди компанию. Новые события

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фото пользователя mil_lisa прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться,прогуляться)+ можем сходить в кофейню

@mil_lisa


фото пользователя DaryaB прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в кино!

@DaryaB


фото пользователя Katuxaa прогуляться, перекусить

Хочу сходить в бар или мозаику(клуб) и тем самым подружиться

@Katuxaa


фото пользователя Natali сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие

@Natali


фото пользователя Tanya_Triton собрать компанию

Приглашаю погулять🙂

@Tanya_Triton


фото пользователя Evgesha17 прогуляться, перекусить

Хочу погулять,можно сходить куда нибудь)

@Evgesha17


фото пользователя Ammy прогуляться, перекусить

Для начала пообщаться

@Ammy


фото пользователя isokolovskaya прогуляться, перекусить

Прогуляться, сделать друг, другу красивые фотографии для инсты.

@isokolovskaya


фото пользователя AndreykaSavin прогуляться, перекусить

Ищю друзей

@AndreykaSavin


фото пользователя Blanes2 сходить на мероприятие

Куда нибудь 🫡

@Blanes2


фото пользователя Genias_8 активный отдых

Ищу велокомпанию на 20.06.(с утра до обеда). Буду с дочкой 2 лет😜.

@Genias_8


фото пользователя Tolstiibalbes прогуляться, перекусить

Просто прогулятся, поболтать о чем-то, сходить в кинчик или похавать

@Tolstiibalbes


фото пользователя Vladimir_Gertsev прогуляться, перекусить

Сходить в бар

@Vladimir_Gertsev


фото пользователя ValerieSmith собрать компанию

Куда-нибудь сходить вместе

@ValerieSmith


фото пользователя Vvgg пообщаться

Пообщаться, посмотреть фильм

@Vvgg


 прогуляться, перекусить

Познакомлюсь с мужчиной для прогулок

@Natali03.64


фото пользователя Pavlik прогуляться, перекусить

Сходить в кино

@Pavlik


Как найти друзей в г. Томск

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