Тольятти
Свалю всё в кучу...

фото пользователя Tiko
активный отдых

Настольные игры (колонизаторы, Манчкин! - эх, давно не играл.. И прочие...)/велосипед (в перспективе - пока колесо не починил)/ролики (тут всё исправно)
День и время - вариативно.

От пользователя @Tiko

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