Тольятти
Свалю всё в кучу...
Настольные игры (колонизаторы, Манчкин! - эх, давно не играл.. И прочие...)/велосипед (в перспективе - пока колесо не починил)/ролики (тут всё исправно)
День и время - вариативно.
От пользователя @Tiko
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