сходить на мероприятие

От пользователя @Tate123

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Тольятти → Другое Предлагаю перекусить и пообщаться

Тольятти → Другое Пошли в бар Пипа💅🏻

Тольятти → Другое Кто на грушу?

Тольятти → Другое Предлагаю весело и культурно превести время

Тольятти → Другое Свалю всё в кучу...

Тольятти → Другое Иду на Wight Style Party, присоединяйся.

Тольятти → Другое Ищу приятного собеседника близкого по духу

Тольятти → Другое Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

Тольятти → Другое Покататься на велике по шлюзовому поздно вечером, около 22.00

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