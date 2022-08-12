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От пользователя @Tate123

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Тольятти → Другое Жду вас на занятиях по роликам.

Тольятти → Другое Ищу приятного собеседника близкого по духу

Тольятти → Другое По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?

Тольятти → Другое Прогулки на велосипеде вдоль леса, неподалеку от 11 кВ

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Тольятти → Другое ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.

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Тольятти → Другое Иду на Wight Style Party, присоединяйся.

Тольятти → Другое Свалю всё в кучу...

Тольятти → Другое Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу

Тольятти → Другое Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

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