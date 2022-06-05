Тольятти
Поехать в зольное на велосипедах

фото пользователя NaokiRyu
прогуляться, перекусить

В это воскресенье будет организована покатушка до зольного от коммьюнити велотольятти, уровень подготовки новичок. Поэтому хотелось бы с кем нибудь объединиться в компанию для этого мероприятия. Лично я стартую до старта покатушки с нового города, по этой причине и хочу собрать компанию чтобы добираться было веселее)

От пользователя @NaokiRyu

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Тольятти

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу

маленькое фото пользователя Alexa777
Тольятти → Другое

Расширить круг общения, найти интересных друзей

маленькое фото пользователя Tate123
Тольятти → Другое

Пошли в бар Пипа💅🏻

маленькое фото пользователя Tiko
Тольятти → Другое

Свалю всё в кучу...

маленькое фото пользователя Lena5555
Тольятти → Другое

Ищу подругу для прогулок в 1 квартал возраста 33-35 лет

маленькое фото пользователя Step83
Тольятти → Другое

Кто на грушу?

маленькое фото пользователя Arma
Тольятти → Другое

Предлагаю весело и культурно превести время

маленькое фото пользователя rysila19
Тольятти → Другое

Прогулки.Кино, кафе.

маленькое фото пользователя Step83
Тольятти → Другое

Катание на велосипеде в лесу в первой половине дня

маленькое фото пользователя juliyakuramshina
Тольятти → Другое

Кататься на роликах на набережной

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

маленькое фото пользователя Tate123
Тольятти → Другое

Пошли в бар ПиПа?

Хочешь найти новых друзей в городе Тольятти?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Тольятти, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!