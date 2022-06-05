В это воскресенье будет организована покатушка до зольного от коммьюнити велотольятти, уровень подготовки новичок. Поэтому хотелось бы с кем нибудь объединиться в компанию для этого мероприятия. Лично я стартую до старта покатушки с нового города, по этой причине и хочу собрать компанию чтобы добираться было веселее)

От пользователя @NaokiRyu

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