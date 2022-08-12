прогуляться, перекусить

От пользователя @Lena5555

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Тольятти → Другое Пошли в бар Пипа💅🏻

Тольятти → Другое Жду вас на занятиях по роликам.

Тольятти → Другое Предлагаю перекусить и пообщаться

Тольятти → Другое Пошли в бар ПиПа?

Тольятти → Другое Ищу приятного собеседника близкого по духу

Тольятти → Другое Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу

Тольятти → Другое Прогулки на велосипеде вдоль леса, неподалеку от 11 кВ

Тольятти → Другое Свалю всё в кучу...

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