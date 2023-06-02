Таганрог
Я не против хорошо отдохнуть, выехать на природу или куда нибудь еще.
активный отдых
От пользователя @Daria_Efremova
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Таганрог → Другое
Можно на море пивка попить пообщаться
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Сходить в кино, потом обсудить увиденное в Феоле
Таганрог → Другое
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