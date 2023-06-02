Таганрог
Самый вкусный капучино в городе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Artemzxey
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Я не против хорошо отдохнуть, выехать на природу или куда нибудь еще.
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Сходить в кино, потом обсудить увиденное в Феоле
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Можно на море пивка попить пообщаться
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