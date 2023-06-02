Таганрог
Чё б поделать?
У меня нету друзей и мне скучно. Рассмотрю ваши предложения провести время, но лично я подумываю начать заниматься спортом и одному мне лень и не отказался бы от компании в этом деле.
От пользователя @Tjoma
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Другие мероприятия в городе Таганрог
Можно на море пивка попить пообщаться
Сходить в кино, потом обсудить увиденное в Феоле
Я не против хорошо отдохнуть, выехать на природу или куда нибудь еще.
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