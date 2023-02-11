Свободный
Прогулки по городу

фото пользователя Olehsawickyi
активный отдых

От пользователя @Olehsawickyi

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Adelina23Rah
Свободный → Другое

Хочу погулять по магазинам и поболтать

маленькое фото пользователя 1974zzzA
Свободный → Другое

Романтика прогулка по городу

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!