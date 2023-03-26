Сургут
Пошли в кино 🍿 сходим пупсик

прогуляться, перекусить

Привет как дела поехали гулять 😚

От пользователя @Aslidin1510

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя FANRONILIZAKIRA
Сургут → Другое

Одной скучно гулять

маленькое фото пользователя LDiana
Сургут → Другое

Из Сургута тут всего 6 человек, мне интересно кто эти люди😅

маленькое фото пользователя Gospoza91
Сургут → Другое

Кто хочет погулять в парке или сходить в кино?)

маленькое фото пользователя lolidob
Сургут → Другое

Клуб, каесочка?)

маленькое фото пользователя Ziedbek
Сургут → Другое

Нет друзей, нет жизни

маленькое фото пользователя Mustafa_23
Сургут → Другое

Поеду отдыхать)

маленькое фото пользователя Ular
Сургут → Другое

Серезный отношения

маленькое фото пользователя DoubleUF
Сургут → Другое

Coffee-тайм

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!