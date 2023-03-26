собрать компанию

От пользователя @lolidob

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Сургут → Другое Нет друзей, нет жизни

Сургут → Другое Кто хочет погулять в парке или сходить в кино?)

Сургут → Другое Одной скучно гулять

Сургут → Другое Из Сургута тут всего 6 человек, мне интересно кто эти люди😅

Хочешь найти новых друзей в городе Сургут?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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