Сургут
Из Сургута тут всего 6 человек, мне интересно кто эти люди😅
прогуляться, перекусить
От пользователя @LDiana
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