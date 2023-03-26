Сургут: найди компанию. Новые события

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фото пользователя LDiana прогуляться, перекусить

Из Сургута тут всего 6 человек, мне интересно кто эти люди😅

@LDiana


фото пользователя Mustafa_23 прогуляться, перекусить

Поеду отдыхать)

@Mustafa_23


фото пользователя DoubleUF прогуляться, перекусить

Coffee-тайм

@DoubleUF


фото пользователя Gospoza91 собрать компанию

Кто хочет погулять в парке или сходить в кино?)

@Gospoza91


фото пользователя Ziedbek пообщаться

Нет друзей, нет жизни

@Ziedbek


фото пользователя FANRONILIZAKIRA прогуляться, перекусить

Одной скучно гулять

@FANRONILIZAKIRA


фото пользователя lolidob собрать компанию

Клуб, каесочка?)

@lolidob


 прогуляться, перекусить

Пошли в кино 🍿 сходим пупсик

@Aslidin1510


фото пользователя Ular другое

Серезный отношения

@Ular


Как найти друзей в г. Сургут

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